Die Axians IT Solutions GmbH mit Hauptsitz in Ulm ist ein herstellerunabhängiges IT-Haus. Das Portfolio beinhaltet alle Komponenten der Core ICT-Anforderungen und bietet Lösungen für die Anforderungen der digitalen Transformation. Nach einer integrativen Methodik unterstützen unsere Spezialisten dabei, Technologien und Applikationen genau nach Bedarf zu nutzen um die Prozesse für unsere Kunden zu optimieren. Axians IT Solutions gehört zu Axians, der weltweiten Dachmarke für ICT-Lösungen von VINCI Energies.

Aufgaben

- Softwareentwicklung in einem innovativen Softwareprojekt im Data Center Umfeld mit modernsten Technologien und Frameworks auf Open Source Basis

- Mitwirkung im Applikations- und Softwaredesign

- Mitarbeit in der UI Konzeption und Entwicklung

- Programmierung von Frontend- und Backend-Modulen

- Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Infrastrukturconsulting hauptsächlich im Unix-Umfeld auf Power p mit besonderem Focus auf HPC mit AIX und Linux

Profil

- Abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung

- Erste Erfahrungen in der Entwicklung

- Erfahrungen mit Javascript, CSS und ggf. auch Themen wie react/redux/D3

- Erfahrungen in Methodiken der Softwareentwicklungen

- Javascript und Node.js Programmiererfahrung

Der Mensch im Mittelpunkt

Bei uns finden Sie ein hoch motiviertes, überdurchschnittlich qualifiziertes Team mit Spaß an der Arbeit, beste Arbeitsbedingungen und einen eigenverantwortlichen Aufgabenbereich. Mit unserem Programm "Leben & Leisten" bieten wir zahlreiche Benefits - von der Weiterbildung über flexible Arbeitszeitmodelle, Familienunterstützung, Altersvorsorge bis hin zu umfangreichen Sport- und Gesundheitsprogrammen.

Jetzt bewerben: Lassen Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Karriereportal (https://www.axians.de/de/unternehmen/karriere/) zukommen.