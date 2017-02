Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab 01.03.2017,-6 Monate

Arbeitsort: Wernau

Projekt-ID: 20170359 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Ein weltweit agierendes Maschinenbauunternehmen, das mit seinen innovativen Technologien im Bereich Drehen und Fräsen neue Maßstäbe setzt, arbeitet in der mechanischen Konstruktion mit univativ zusammen. Zur Verstärkung des Teams im Bereich CAD suchen wir einen Konstrukteur (m/w).

Was Sie erwartet:

• Konstruktion von Bauteilen mittels CAD

• Konzeption und Entwicklung von Neukonstruktionen sowie Modifizierung vorhandener Konstruktionen inkl. Dokumentation

• Eigenverantwortliche Abstimmung und Koordination der Arbeitsaufträge im Team und in Zusammenarbeit mit den Kunden

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Maschinenbaustudium oder eine vergleichbare Qualifikation

• Idealerweise Kenntnisse in den Bereichen Werkzeugmaschinenbau und Automation

• Idealerweise Erfahrung mit Creo Engineer II

• Hohes Maß an Selbstständigkeit

Was wir Ihnen bieten:

• Spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit immer neuen Herausforderungen

• Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

• Flache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege

• Eine attraktive Vergütung und ein angenehmes Arbeitsklima

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20170359 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Ellen Alber

0711 / 722 07 48 5

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.de