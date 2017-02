Porträtwerkstatt für kulturbegeisterte FotografInnen und JournalistInnen

Das Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH lädt Studierende mit ersten fotografischen bzw. journalistischen Erfahrungen ein, unter Anleitung je eines erfahrenen Mentors mehrere KünstlerInnen der Rhein-Neckar-Region in Text und Bild zu porträtieren.

Die Texte und Fotos werden in einer Printpublikation veröffentlicht.

Die Porträtwerkstatt dockt an das Denkfest, die jährliche Konferenz des Kulturbüros, am 1. und 2. Juni 2017 in Ludwigshafen am Rhein an, das sich mit (Arbeits-/Lebens-)Räumen von KünstlerInnen beschäftigen wird.

Das Kulturbüro freut sich über Bewerbungen bis spätestens 26. März 2017.

Alle wichtigen Informationen zur Porträtwerkstatt können unter folgendem Link heruntergeladen werden:

www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/kulturjournalismus-programm

Kontakt:

Metropolregion Rhein-Neckar GmbH / Kulturbüro

Anna Hahn

N7, 5-6

68161 Mannheim

Tel.: 0621/12987-56

kulturbuero@m-r-n.com