Im Marketing stehen der Kunde und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt der Analyse. Durch die darauf basierende Erschließung neuer Marktpotentiale wird das profitable Wachstum der Allianz Deutschland unterstützt. Zielsetzung ist es, über eine integrierte Kundenkommunikation, optimale Produktlösungen und ausgezeichnete Services Kunden zu gewinnen und langfristig zu binden. Sie begeistern sich für aktuelle Trends sowie für innovative und kreative Ideen? Sie haben Lust, den gesamten Prozess von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt inklusive aller Zwischenstationen, wie Marktforschung und Verkaufstests, kennenzulernen? Dann werden Sie Teil des Teams Wachstumsinitiativen im Bereich Strategy & Growth der Allianz Deutschland AG! Bei uns geht es um mehr als nur das klassische Versicherungsgeschäft: Integriert in ein Expertenteam unterstützen Sie uns – in enger Zusammenarbeit mit Produkt­verantwortlichen, Vertriebs- und Kooperationspartnern – bei der Trend- und Wettbewerbsanalyse und der darauf basierenden Ideen­generierung für neue Angebote und Geschäftsfelder. Darüber hinaus sind Sie an der Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der anschließenden Markttests neu entwickelter Angebote beteiligt. Im Zuge der Auswertung von Testergebnissen wirken Sie bei der Ableitung strategischer Handlungsoptionen und bei der Vorbereitung von Entscheidungsvorlagen für das Management mit.

Aufgaben

- Unterstützung bei der Konzeption, Bewertung und Umsetzung aktueller und zukünftiger Innovationsprojekte, inklusive der Anwendung innovativer Methoden der Produktentwicklung wie z. B. Design Thinking und Co-Creation

- Interpretation und Ableitung strategischer Handlungsoptionen aus Erkenntnissen der Marktforschung und Kundenanalyse

- Aktive Mitarbeit bei der Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung von Markttests

- Konzeption und Erstellung von Präsentationen für Entscheidungsgremien und das Top-Management

- Aufgrund des vielseitigen Aufgabenportfolios und der dynamischen Entwicklungen des Marktes bieten sich ständig neue Heraus­forderungen und es wird nie langweilig!

Das erwarten wir von Ihnen

- Wirtschaftswissenschaftliches oder wirtschaftsnahes Studium mit abgeschlossenem Vordiplom bzw. entsprechend fortgeschrittenes Bachelor- oder Masterstudium mit überdurchschnittlichen Leistungen im bisherigen Studienverlauf

- Interesse an den Prozessen und Methoden der Innovationsgenerierung und -umsetzung

- Zielgerichtetes, strukturiertes und selbständiges Arbeiten, auch unter Zeitdruck

- Affinität zu digitalen Medien und Themen

- Kreativität, sicheres Auftreten und Teamfähigkeit

- Sehr gute Kenntnisse in Word, Excel und PowerPoint

- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Zusätzliche Informationen

- Besetzungstermin: Ab 01.07.2017 für mindestens 4 Monate

- Bewerbungszeitraum: 21.04. - 17.05.2017

- Referenz Code AZD-4735677-2

Interesse? Bewerbung online unter karriere.allianz.de.

Bewerberhotline für Fragen vorab unter 089.9900-15652.

Allianz Deutschland AG

Unterföhring

Für uns zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von sonstigen Merkmalen wie z.B. Geschlecht, Alter, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.