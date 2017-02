Der Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St. Gallen bietet ab sofort eine Stelle als PraktikantIn an. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit werden Sie an abwechslungsreichen und anspruchsvollen internationalen Praxis- und Forschungsprojekten mitwirken.

Ihre Aufgabe:

- Mitarbeit an praxisorientierten Forschungsprojekten des Lehrstuhls für Logistikmanagement in Zusammenarbeit mit international führenden Partnerunternehmen

- Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Praxis und Theorie in einem jungen und dynamischen Team

- Unterstützung des Projektteams mit Forschungsschwerpunkten in “Sustainability in Global Supply Chains”, „Sub-Supplier Management“, „Governance in Multi-Tier Supply Chains“

- Eigenverantwortliche, projektspezifische Tätigkeit in den Bereichen „Sub-Supplier-Management“, „Supply Chain Governance“, „Sustainability Compliance“

Ihre Qualifikationen:

- Fortgeschrittenes oder abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Volkswirtschaften oder einem verwandten Studiengang

- Kenntnisse und Interesse an Supply Chain Management

- Schnelle Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten

- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

- Hohe Motivation und Teamfähigkeit

- Sicherheit im Umgang mit MS-Office

- Grundkenntnisse in statistischen Methoden (SPSS, o.ä.)

- Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch

Zusätzliche Informationen:

- Die Tätigkeit ist in Vollzeit und auf 3-6 Monate befristet (Bewerbungen für 5-6 Monate werden bevorzugt)

- Möglichkeit zur anschliessenden Anfertigung einer Bachelor- oder Masterarbeit in Kooperation mit der Herkunftshochschule

- Aussagekräftige Initiativbewerbungen sind jederzeit willkommen

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenz „Sub-Supplier Management“ an Prof. Dr. Wolfgang Stölzle: wolfgang.stoelzle@unisg.ch.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an:

Elisabeth Altmayer, Tel.: + 41 71 224 7284, elisabeth.altmayer@unisg.ch, www.logistik.unisg.ch