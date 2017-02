Breite Einblicke in die Produktentwicklung beim größten Sachversicherer Deutschlands! Als Praktikant in der Produktentwicklung im privaten Sachgeschäft erwarten Sie vielfältige und verantwortungsvolle Aufgaben: Viel Abwechslung, spannende Themen, konzeptionelle Herausforderungen und jede Menge Spaß bei der Arbeit in einem dynamischen Team!

Aufgaben

Mitarbeit bei verschiedenen Projekten zur Entwicklung und Neugestaltung unserer wichtigsten Sach-Produkte (z.B. Haftpflicht-, Hausrat- und Wohngebäudeversicherung für den Online-Vertriebskanal, Art-Privat-Versicherung uvm.), Konzeption innovativer Verkaufsaktionen

Adhoc-Aufgaben im Rahmen des Tagesgeschäfts, wie z.B. Erstellung von Präsentationen für verschiedene Entscheidungsgremien und Produktvorstellungen im Unternehmen

Koordination und Abstimmung mit unseren wichtigsten Schnittstellen in Marktmanagement, Vertrieb, Schaden, Betrieb, IT, Personal und Recht

Mitarbeit im Portfoliomanagement

Das erwarten wir von Ihnen

Hohe Motivation, sich in neue Themen und verschiedene Kundenperspektiven hineinzudenken

Sehr gutes Leistungsbild in der akademischen Ausbildung

Sehr gute Kenntnisse in gängigen MS-Office Programmen (Excel, Word, PowerPoint)

Gute redaktionelle Fähigkeiten

Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz

Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Belastbarkeit

Sie sollten in jedem Fall auch dann einen kühlen Kopf bewahren können, wenn es im Fachbereich hoch hergeht. Neben einem dynamischen und eigenverantwortlichen Arbeitsumfeld versteht sich eine volle Integration in das Fachbereichs-Team sowie ein umfassender Einblick in die Abläufe des Tagesgeschäfts einer Versicherung von selbst!

Zusätzliche Informationen

Besetzungstermin: schnellstmöglich

Besetzungsdauer: mindestens 6 Monate

Bewerbungszeitraum: 10.01. - 05.03.2017

Referenz Code AZVE-4472920-4

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.

Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 089.9900-15652.

Allianz Versicherungs-AG, Unterföhring