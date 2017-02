Interessieren Sie sich für ein Praktikum in einem international erfolgreich tätigen Unternehmen, das bereits mehrfach als bester Arbeitgeber ausgezeichnet wurde und weltweit zu den führenden Herstellern innovativer Arzneimittel zählt?

Dann bieten wir Ihnen im Bereich Human Resources in Biberach die Möglichkeit, einen Einblick in die Personalarbeit eines weltweit operierenden Konzerns zu erhalten.

Der nächstmögliche Einstieg ist ab sofort für eine Dauer von 3 - 6 Monaten möglich.

Ihre neue Stelle

•Während Ihres Praktikums arbeiten Sie maßgeblich in Personalprojekten mit, die die Implementierung von Initiativen rund um die Unternehmenskultur beinhalten.

•Indem Sie das Team in der operativen Personalarbeit sowie in administrativen Tätigkeiten unterstützen erhalten Sie einen Einblick in arbeits-, tarif- und betriebsverfassungsrechtliche Vorgänge.

•Gemeinsam mit Ihren Kollegen gestalten und betreuen Sie Organisationsveränderungen und – entwicklungen in den zu betreuenden Fachbereichen.

Ihre Talente und Fähigkeiten

•Student (m/w) der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Personal, Psychologie, Verwaltungswissenschaften oder Jura

•Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie eine rasche Auffassungsgabe, Überzeugungskraft und Freude am Umgang mit Menschen

•Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

•Versierter Umgang mit MS Office

Unsere Kultur

