Der Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St. Gallen bietet ab sofort eine Stelle als Praktikant(in) an. Schwerpunkt der Tätigkeit bildet die Mitarbeit an abwechslungsreichen und anspruchsvollen internationalen Praxis- und Forschungsprojekten.

Ihre Aufgaben:

- Mitarbeit an zwei Praxis- und Forschungsprojekten des Lehrstuhls für Logistikmanagement in Zusammenarbeit mit international führenden Partnerunternehmen in den Bereichen Procurement Excellence, Supply Chain Management und Beschaffungsmanagement

- Tätigkeiten an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis in einem jungen und dynamischen Team

- Unterstützung des Teams von Prof. Dr. Erik Hofmann bei Projekten zu den Forschungs-schwerpunkten „Einkauf und Beschaffungsmanagement“, „Strategisches Supply Chain Management“ sowie „Operations Management“

Was Sie mitbringen sollten…

- Fortgeschrittenes oder abgeschlossenes Studium in einem wirtschaftswissenschaftlichen oder verwandten Studiengang

- Interesse an Logistik und Supply Chain Management, (Grund-)Kenntnisse von Vorteil

- Schnelle Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten

- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

- Hohe Motivation und Teamfähigkeit

- Sicherheit im Umgang mit MS-Office

- Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch

Zusätzliche Informationen:

- Die Tätigkeit ist in Vollzeit und auf 3-6 Monate befristet

- Möglichkeit zur Nutzung der modernen Sporteinrichtungen der Universität St. Gallen

- Möglichkeit zur anschliessenden Anfertigung einer Bachelor- oder Masterarbeit in Kooperation mit der Herkunftshochschule

- Aussagekräftige Initiativbewerbungen sind jederzeit willkommen

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. schulischer und akademischer Leistungsübersichten sowie Praktikumszeugnisse) unter Angabe der Referenz „KTI-AVBD“ an Prof. Dr. Wolfgang Stölzle: wolfgang.stoelzle@unisg.ch.

Weitere Auskünfte erteilt:

Elisabeth Altmayer, Tel.: + 41 71 224 7284, E-Mail: elisabeth.altmayer@unisg.ch