Die TALIS Holding Central Europe GmbH, mit Sitz in Heidenheim, ist auf der Suche nach einem Pflichtpraktikanten im Bereich Marketing mit üblicher Aufwandsentschädigung. Die Aufgaben und Anforderungen sind der Stellenausschreibung zu entnehmen. Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an bewerbung-de@talis-group.com