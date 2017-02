WIR BIETEN Ihnen herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben in internationalen Teams. Wir legen Wert auf flache Hierarchien und auf ein attraktives und wertschätzendes Arbeitsumfeld. Sie erhalten bei uns eine optimale Einarbeitung, die auf Ihre Arbeitsbedürfnisse abgestimmt ist. Zu unseren umfangreichen Arbeitgeberleistungen zählen individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, Sprachkurse, eine ausgewogene Work-Life-Balance, unsere Kindertagesstätte Villa Filou, vielfältige Benefits und ein Standort mit hohem Freizeitwert.

IHR TÄTIGKEITSFELD

• Mitwirkung bei der Pflege des ORSAY Social Media Auftritts und Unterstützung bei der Planung und

Erstellung von onlinerelevantem Content

• Pflege von Content Management Systemen sowie die Erstellung von Reportings

• Betreuung des Community Managements in den relevanten Netzwerken sowie von Kooperationen mit

Bloggern

• redaktionelle Mitarbeit bei der Pflege und Aktualisierung der internen sowie externen Kommunikation

und PR

• allgemeine administrative Aufgaben wie bspw. Recherchen und Organisationshilfe

IHRE VISITENKARTE

• Student/in oder Absolvent/in der Wirtschaftswissenschaften mit Fachrichtung (Online) Marketing,

Kommunikation oder eines verwandten bzw. vergleichbaren Studiengangs

• Starke Affinität zum Internet sowie ausgeprägte Kenntnisse in diesem Bereich

• hohes Maß an Kreativität und Textsicherheit

• fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, weitere Sprachen sind von Vorteil

• analytische Fähigkeiten sowie Motivation und Flexibilität

WIR SIND ein innovatives, international ausgerichtetes Unternehmen im Bereich Fashion Retail und richten uns mit unseren Produkten an modeorientierte Frauen. Das Portfolio von ORSAY reicht vom ersten Design, über die Produktfertigung bis hin zum Verkauf. Unsere Erfolgsgeschichte basiert auf dem täglichen Engagement und der Leidenschaft unserer mehr als 4.500 MitarbeiterInnen, in über 670 Shops, in 30 Ländern. Unsere Unternehmenszentrale befindet sich im badischen Willstätt, bei Straßburg.

IHR ANSPRECHPARTNER:

Annabell Grumer

Telefon: +49.7852.910-313

Bitte bewerben Sie sich online unter:

