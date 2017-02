Die inomed Medizintechnik GmbH mit Sitz in Emmendingen ist ein international tätiges Unternehmen das Geräte und Systeme zum Schutz von Nerven entwickelt, um Patienten zielgenau zu behandeln. inomed partizipiert in international geförderten Projekten z.B. zur Entwicklung eines Rückenmark-Implantats zur Wiederherstellung der motorischen Fähigkeiten bei Querschnittsgelähmten oder der Erforschung einer Methode zur elektrischen Stimulation peripherer Nervenbahnen zur Regeneration verletzten Nerven-Muskel Gewebes. Innerhalb Deutschlands kooperiert inomed mit Universitäten und Kliniken im Bereich der angewandten und Grundlagenforschung mit dem Ziel eines sichereren und präziseren Vorgehens in diversen medizinischen Feldern.

Aufgabengebiet:

• Entwicklung von Prototypen für die Medizintechnik

• Programmierarbeiten an medizinischen Systemen (Matlab, Labview, C/C++). Auswertung von

klinischen Daten (EMG, EEG, LFP,…)

• Aufbau von Mess- und Prüfstationen. Materialuntersuchungen und Tests zu physikalischen /

chemischen / elektrischen Eigenschaften

• Bearbeitung von Dokumenten für Zulassungsverfahren von Medizinprodukten

• Pflege von Datenbanken (Literatur, klinische Daten)

• Gegebenenfalls Begleitung bei klinischen Einsätzen

Neben einem großen Interesse an Medizintechnik und dem Spaß an der Mitarbeit in einem jungen

und dynamischen Team sind Kenntnisse des Bewerbers in einem oder mehreren der folgenden

Bereiche wünschenswert:

Anforderungen:

• Studium Biomedizinische Technik / Maschinenbau oder Studium Mikrosystemtechnik /

Elektrotechnik / Physik

• Physiologie, wie z.B. zentrales und peripheres Nervensystem

• Programmierkenntnisse, MS-Office

Dauer: 4 bis 6 Monate (01.09.2017 - 28.02.2018)