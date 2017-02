Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, ca. 1 Jahr

Arbeitsort: Stuttgart-Feuerbach

Projekt-ID: 20170239 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden, einen international tätigen Dienstleister in der Automotive-Branche, suchen wir ab sofort Unterstützung im Bereich Projektmanagement. Sie haben bereits erste Erfahrung im Projektmanagement und sind ein absoluter Teamplayer? Dann bewerben Sie Sich jetzt!

Was Sie erwartet:

• Assistenz der Projektleiter und -mitarbeiter der Soft- und Hardwareentwicklung

• Projektdokumentation

• Projektcontrolling

• Übernahme administrativer Aufgaben im Projekt

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsingenieurwesens oder eines vergleichbaren Studiengangs

• Affinität zu technischen Themen, besonders Automotive

• Idealerweise Erfahrung in vergleichbarer Organisations- und Koordinationsfunktion

• Ausgeprägter Teamgedanke

Was wir Ihnen bieten:

• Täglich neue Herausforderungen im Rahmen unserer Projekte

• Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

• Kurze Wege von der Idee bis zur Umsetzung

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20170239 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Manuel Weimer

0711 / 722 07 48 6

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.de