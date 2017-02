Photonics BW, das Innovationsnetz für die Optischen Technologien in Baden-Württemberg, sucht ab sofort einen Projektleiter (m/w).

Photonics BW e.V. ist ein im Jahr 2000 gegründetes Innovationsnetzwerk zur Förderung der Optischen Technologien als Schlüssel- und Zukunftstechnologien in Forschung, Entwicklung und Anwendung, Aus- und Weiterbildung sowie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in Baden-Württemberg.

Photonics BW vereint über 70 Mitglieder aus Industrie und Wissenschaft sowie aus der Finanz- und Beratungsbranche. Hierzu gehören namhafte, internationale Unternehmen aller Größenordnungen sowie renommierte Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen.

Ihr Aufgabenschwerpunkt

Ihre Aufgaben umfassen insbesondere die Bearbeitung und Administration von Förder-Projekten zur Innovationsförderung und dem Technologietransfer. Des Weiteren leisten Sie Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Workshops und Seminaren sowie internationalen Messeauftritten. Die Informationsrecherche zu aktuellen Themen rund um die Photonik, die Mitarbeit bei unserem Newsletter sowie die Pflege unseres Internet-Auftritts und unserer Social Media Präsenzen gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

Die Stelle zunächst auf 1,5 Jahre befristet.

Ihr Profil

Sie haben einen Hochschulabschluss (Diplom, Bachelor oder Master) in einem Ingenieurstudiengang, Wirtschaftsingenieurwesen oder Physik und verfügen über Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement und Innovationsmanagement sowie idealerweise im Bereich der optischen Technologien. Darüber hinaus bringen Sie Freude am Schreiben und Gestalten sowie den sicheren Umgang mit EDV und Internet mit. Engagement und Flexibilität sowie Kontaktfreudigkeit und Organisationsgeschick runden Ihr Profil ab.

Sie sind an dieser vielseitigen und abwechslungsreichen Stelle in einem kleinen Team interessiert? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen einschließlich frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung per Email.