Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit, 40h/Woch

Beginn und Dauer: Baldmöglichst, 1,5 Jahre

Arbeitsort: Sindelfingen

Projekt-ID: 20170306 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser langjähriger Partner ist ein Automobilkonzern mit Hauptsitz in Stuttgart. Für die Technologiefabrik des Werkes in Sindelfingen sind wir auf der Suche nach einem Projektplaner (m/w), der bereits Projekterfahrung mitbringt und in der Lage ist Projektteams eigenständig und erfolgreich zu steuern.

Was Sie erwartet:

Erstellung der ganzheitlichen Projektplanung für Fahrzeugprojekte hinsichtlich

Ablaufdarstellungen, Terminplänen und Kostenkalkulationen

Projektleitung sowie Teilprojektleitung in Zusammenarbeit mit der Gesamtprojektleitung

Berichterstattung in den Projektgremien

Transparenzschaffung innerhalb des Projektes und der Anlauffabrik

Vernetzung und Abstimmung mit anderen Fachbereichen (Controlling, Entwicklung, Management)

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossenes Studium mit technischem und/oder betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt

Grundverständnis von technischen Zusammenhängen im Fahrzeugbau in Kombination mit betriebswirtschaftlichen Methoden

Erste Erfahrung im Projektmanagement

Gute Kenntnisse des Produktentstehungsprozesses von Vorteil

Hohe Kommunikationsfähigkeit und Spaß an der Arbeit im Team

Selbständiges Arbeiten und selbstbewusstes Auftreten

Was wir Ihnen bieten:

Eine spannende, herausfordernde Position mit viel Gestaltungsspielraum

Ein innovatives und dynamisches Arbeitsumfeld

Gute Fortbildungsmöglichkeiten und Perspektiven

Ein attraktives Gehalt und spannende Projekte, die darauf warten umgesetzt zu werden

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20170306 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Nadine Hollmann

0711 / 722 07 48 27

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.de