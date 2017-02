Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Baldmöglichst, 1-2 Jahre

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20170409 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser Partner ist ein in Stuttgart ansässiges Unternehmen aus der Automobilbranche. Im Rahmen der Überarbeitung eines Systems für den Compliance-Bereich suchen wir einen Projektmanager (m/w), der bereits erste praktische Erfahrung sammeln konnte. Sie verfügen über allgemeine Kenntnisse im Bereich Projektmanagement und sind überdurchschnittlich motiviert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Was Sie erwartet:

• Unterstützung im Bereich Projektmanagement unter Nutzung standardisierten Methoden (u. a. Scope-, Time -, Ressourcen-, Qualitäts- und Risikomanagement) und im Rahmen einer agilen Vorgehensweise

• Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Projektplans basierend auf den Inhalten der einzelnen Arbeitspakete

• Erstellung von Projektdokumentationen und Managementunterlagen sowie Pflege des Status-Reportings

• Nachverfolgung der Projektschritte bei den jeweiligen Projektmitarbeitern

• Unterstützung in der Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung von projektspezifischen Terminen und Unterstützung in projektübergreifenden organisatorischen Aufgaben

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaft, IT oder einer vergleichbaren Fachrichtung

• Erste Erfahrung im Projektmanagement und dessen Methodik

• Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Kenntnisse in Sharepoint

• Sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

• Schnelles Auffassungsvermögen, um komplexe Sachverhalte strukturiert aufzubereiten

• Kommunikations- und Organisationsgeschick

Was wir Ihnen bieten:

• Interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben

• Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

• Eine erfolgreiche und motivierende Unternehmenskultur

• Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20170409 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.