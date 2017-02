Im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg ist

ab sofort eine Stelle für eine/einen

Referentin/Referenten im Referat für Hochschulmedizin zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Bereiche in der Hochschulmedizin:

- Standortbetreuung,

- Aufsichtsratsangelegenheiten,

- Grundsatzfragen,

- Struktur- und Entwicklungsplanung,

- Personalangelegenheiten in der Medizin.

Wir suchen Personen, die an einer Tätigkeit in einer obersten Landesbehörde interessiert sind. Sie besitzen einen für den höheren Dienst qualifizierenden Universitätsabschluss und haben Interesse sowie idealerweise bereits einschlägige Erfahrungen im Bereich der Hochschulmedizin. Erfahrungen in verschiedenen Positionen und Verwaltungsebenen sind ebenfalls von Vorteil. Wir erwarten von Ihnen eigeninitiatives und selbständiges Arbeiten und legen Wert auf Teamfähigkeit sowie die Bereitschaft, mit Engagement und Flexibilität komplexe Fragestellungen zu bearbeiten.

Der Dienstposten kann entweder im Rahmen eines unbefristeten tariflichen Arbeitsvertrags oder bei Vorliegen der hierfür erforderlichen Voraussetzungen im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit besetzt werden.

Der zu besetzende Dienstposten ist grundsätzlich teilbar. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Im Übrigen unterstützen wir Ihre Mobilität mit dem JobTicket BW.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe des Aktenzeichens 12-202.1/1110 mit aussagefähigen Unterlagen bis zum 03.03.2017 an das

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst,

Personalreferat, Königstraße 46, 70173 Stuttgart.

Gerne können Sie Ihre Bewerbung auch per E-Mail (bitte zusammengefasst in einer Anlage im pdf- oder tif-Format, max. 3 MB) an Frau Hinderer-Oberdorfer (gabriele.hinderer-oberdorfer@mwk.bwl.de) übermitteln.

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Verwaltungs- und Kostengründen Ihre Bewerbungsunterlagen leider nicht zurücksenden können. Daher empfehlen wir Ihnen, keine Bewerbungsmappen zu verwenden und sämtliche Bewerbungsunterlagen in Kopie einzureichen. Die Unterlagen nicht berücksichtigter Bewerberinnen und Bewerber werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Dr. Kaiser (0711/279-3020) gerne zur Verfügung.