Aufgabengebiet

Für ein Bauvorhaben in Ulm werden Sie die anfallenden Aufgaben in den Bereichen Telefonie, Schriftverkehr und interne Koordination abwickeln. Sie sind ebenso das Bindeglied zwischen der Zentralverwaltung in Weismain und der Baustelle, haben aber auch Kontakt zur Bauherrschaft.

Das Hauptaugenmerk liegt auf ein für dechant optimales Zusammenspiel aller beteiligten Stellen im Unternehmen.

Die Stelle wird zunächst befristet bis ca. Februar 2020 besetzt. Die Arbeitszeit beträgt wöchentlich 20 - 25 Stunden und kann flexibel gestaltet werden.

Anforderungen

Sie haben eine kaufmännische oder kaufmännisch-technische Affinität.

Die digitale Dokumentenablage und –verwaltung ist für Sie gängige Praxis.

Sie besitzen versierte Kenntnisse der üblichen Kommunikationsmittel sowie den Office-Programmen.

In Stresssituationen behalten Sie den Überblick.

Sie wohnen idealerweise im Großraum Ulm.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an Herrn Ingo Buchmann.