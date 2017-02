Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40 h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, 4 Monate mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Esslingen am Neckar

Projekt-ID: 20170309 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Unser Kunde ist eine Unternehmensgruppe der Steuerungs- und Automatisierungstechnik mit Sitz in Esslingen am Neckar. Für die Durchführung von Software- und Elektroniktests suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen neuen Mitarbeiter (m/w). Wenn Sie Interesse an vielfältigen Aufgaben in einem spannenden Umfeld haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Was Sie erwartet:

Durchführung von Schnittstellentests in den Bereichen Ethernet IP und Modbus-Kommunikation

Schnittstellenkonfiguration

Durchführung von Funktions- und Stresstests

Erstellung von Bedienungsanleitungen

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossenes Studium der Informatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung

Praktische Erfahrungen in den Bereichen Softwaretesting und Programmierung

Kenntnisse im Umgang mit Standard-Testwerkzeugen (z.B. HP Quality Center)

Gute Englischkenntnisse

Zuverlässige Arbeitsweise

Was wir Ihnen bieten:

Spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit immer neuen Herausforderungen

Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

Flache Hierarchieebenen und kurze Entscheidungswege

Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20170309 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Ellen Alber

0711 / 722 07 48 5

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.de