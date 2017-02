24 Monate lang bilden wir Dich in unseren Medienhäusern im Würzburger Raum aus: Krick Unternehmensfamilie, Mediengruppe Main-Post und Vogel Business Media. Ob Marketing, Controlling, Personalmanagement, IT oder Vertrieb – Dir stehen alle Möglichkeiten offen. Ein ausgeklügeltes Feedbacksystem garantiert Dir dabei immer eine Rückmeldung, die Dich wirklich weiterbringt. Zusätzlich gibt‘s interne und externe Weiterbildungsangebote: Du nimmst zum Beispiel an Trainings in Kommunikation, Führung und vielen weiteren Themen teil. Das Sahnehäubchen: Unsere Trainees übernehmen traditionell die gesamte Unternehmenskommunikation der WÜma, sodass Du Dich auf jeden Fall an Live-Projekten austoben kannst.

Und was wir noch sagen wollten: In Sachen Vielseitigkeit und individuellen Möglichkeiten sucht unser Traineeprogramm seinesgleichen.

Alle weiteren Infos findest du unter Wuema.de