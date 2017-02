Zur unbefristeten Festanstellung ab April/ Mai 2017 suchen wir mehrere Berufseinsteiger an den Standorten Dresden, Berlin und Görlitz, welche den perfekten Einstieg in die SAP Beratung suchen:

TRAINEE SAP DEVELOPMENT (m/w)

IHRE AUFGABE

In einer 6-monatigen Traineephase werden Sie optimal auf alle fachlichen und sozialen Anforderungen vorbereitet, die an Sie als Junior Consultant SAP Development in komplexen SAP Projekten gestellt werden.

Sie erhalten eine theoretische Einführung in die Grundlagen von SAP und relevanter Module. An realistischen Fallbeispielen erlernen Sie praktisch die Programmierung mit ABAP. Ein besonderer Fokus dabei ist die Schnittstellenentwicklung und Integration von SAP und NonSAP Software. Während der Traineephase werden Sie dauerhaft von erfahrenen Mentoren begleitet und unterstützt.

Sie arbeiten in einem angenehmen Arbeitsumfeld, in sympathischen Teams und einer offenen Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien.

Zu Ihren Aufgabenschwerpunkten zählen:

• Design und Entwicklung von Programmen und Reports mit ABAP/ABAP Objects

• Schnittstellenentwicklung (RFC, IDoc, SOAP, oData,…)

• Durchführung von Customizing

• Anwendersupport, Fehleranalyse und -beseitigung

IHR PROFIL

• Absolvent/in der (Wirtschafts-)Informatik oder eines vergleichbaren Studiengangs

• Kenntnisse in mindestens einer Programmiersprache Java, .Net oder ABAP/ABAP OO

• Erste Kenntnisse im Umfeld SAP bzw. ERP-Systeme sind wünschenswert

• Methoden-Know-how in Prozessmodellierung, z.B. BPMN, UML, OOM

• Sicheres Beherrschen der deutschen Sprache und aktiv anwendbares Englisch in Wort und Schrift

• Mobilität und Reisefreudigkeit

SOZIALE KOMPETENZ

• Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten

• Ausgeprägte Kunden- und Ergebnisorientierung

• Umfassendes Qualitätsbewusstsein und Kreativität

• Selbstständige sowie eigenverantwortliche Arbeitsweise

• Hohe Lernbereitschaft und gute Auffassungsgabe

Sie erfüllen nicht alle der genannten Anforderungen, sind jedoch der festen Überzeugung, unser Team ergänzen zu können? Dann freuen wir uns ebenfalls auf Ihre Bewerbung!

IHRE PERSPEKTIVE

• Integration in ein werteorientiertes, mittelständisches Unternehmen

• Herausfordernde Projekte für namhafte deutsche und europäische Kunden

• Kreatives Arbeitsklima, offene Kommunikationsstrukturen und partnerschaftliches Miteinander

• Umfangreiche Karriere- und Entwicklungsperspektiven unterstützt durch vielfältige Trainings- und Weiterbildungsangebote

Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per Mail an jobs@saxsys.de