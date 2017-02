Im Institut für Versicherungswissenschaften der Universität Ulm ist zum 1. Juni 2017 die unbefristete Stelle eines/einer

Verwaltungsangestellten (50%)

zu besetzen.

Ihre Aufgaben:

Verwaltung des Personals (Dienstreisen, Vertragsvorbereitung, Krankmeldungen, Urlaubskartei, etc.)

Verwaltung des Finanzwesens (Kontenverwaltung, Bestellungen, Rechnungsprüfung und -verwaltung, etc.)

Termindisposition und Büroorganisation

deutsch- und englischsprachige Korrespondenz, insbesondere auch Schreiben nach Diktat

Erstellung und Pflege von Informationsmaterialen, Einstellen von Informationen auf der Instituts-Internetseite

Organisation von Gastaufenthalten und Betreuung von Lehrbeauftragten

Erstellung, Verwaltung und Ausgabe von Bescheinigungen an Studierende

Weitere Aufgaben sind die administrative Unterstützung der Forschungstätigkeit der Institutsmitglieder (z. B. Verwaltung von Drittmittelprojekten) sowie Verwaltungsaufgaben für Lehre und weitere Veranstaltungen (z. B. Prüfungsorganisation, Raumplanung, Organisation von internen Veranstaltungen und Workshops).

Ihr Profil:

abgeschlossene Ausbildung als Fachangestellte/r für Bürokommunikation, Bürokaufmann/Bürokauffrau oder eine vergleichbare Qualifikation

Teamfähigkeit und Organisationsgeschick

routinierter Umgang mit dem PC und den gängigen Anwendungsprogrammen (Office, E-Mail, Internet)

gute englische Sprachkenntnisse

Es erwartet Sie ein dynamisches Team von aktuell 11 Vollzeitbeschäftigten.

Die Vergütung erfolgt nach EG 6, TV-L.

Bewerbungen richten Sie bitte bis 15. März 2017 an

Frau Prof. Dr. An Chen

Institut für Versicherungswissenschaften

Helmholzstr. 20

89081 Ulm

Bitte geben Sie auf dem Briefumschlag die Kennziffer 11 an. Bei Rückfragen wenden Sie sich an Frau Prof. An Chen, 0731 5031181 oder per E-Mail.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

Die Einstellung erfolgt durch die Zentrale Universitätsverwaltung.