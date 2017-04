In der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie ist vorbehaltlich der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W3-Professur

für Datenbanken und Informationssysteme

im gleichnamigen Institut zu besetzen.

Die fachlichen Schwerpunkte der Professur können zum Beispiel in der effizienten Speicherung, Verarbeitung oder Analyse großer Datenmengen (Data Science) liegen. Weitergehende Fragestellungen, etwa die Berücksichtigung von Echtzeitanforderungen datenintensiver Anwendungen oder das Event-/Prozess-Management betreffend, sind ebenfalls von Interesse.

Die Professur soll die Forschungsthemen am Institut für Datenbanken und Informationssysteme komplementär ergänzen und darüber hinaus zur Stärkung der Forschungsschwerpunkte der Fakultät beitragen, etwa zu großen Software-Systemen, Intelligenten Fahrzeugen und Datenverarbeitung in Mobilitätsszenarien oder zu Mensch-Technik-Interaktion. Weiterhin sind Anknüpfungspunkte zu Unternehmen in der Wissenschaftsstadt Ulm gewünscht. Erfahrungen in der Einwerbung von Drittmitteln und der Mitarbeit in Forschungskooperationen werden vorausgesetzt.

Die Professur soll Lehrveranstaltungen in den Bachelorstudiengängen Informatik, Medieninformatik und Software Engineering sowie im Rahmen weiterführender, auch englischsprachiger Module in den Masterstudiengängen der Fakultät und in anderen Studiengängen mit Informatikbezug anbieten. Der Kandidat/die Kandidatin soll über sehr gute didaktische Fähigkeiten verfügen, die zum Beispiel durch Lehrevaluationen und Weiterbildungen nachgewiesen werden.

Mit der Stelle ist die stellvertretende Leitung des Instituts für Datenbanken und Informationssysteme verbunden. Erwartet wird außerdem eine Beteiligung an der akademischen Selbstverwaltung.

Einstellungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, Promotion und zusätzliche wissenschaftliche Leistungen (§ 47 LHG).

Die Universität Ulm strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an und bittet deshalb qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich um ihre Bewerbung.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf mit Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdegangs, Publikationsverzeichnis mit Angabe der fünf wichtigsten Publikationen, Verzeichnis der Drittmittelprojekte, Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Forschungs- und Lehrkonzept, Lehrevaluationen, Kopien von Zeugnissen und Urkunden) sind in elektronischer Form (eine PDF Datei) bis zum 21. Mai 2017 an den Dekan der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Informatik und Psychologie der Universität Ulm, Herrn Prof. Dr. Frank Kargl, James-Franck-Ring, 89081 Ulm zu richten.

Bitte geben Sie im Betreff die Kennziffer 34 an.





Wir bitten Sie weiterhin, einen Fragebogen zur Selbstauskunft auszufüllen und den Bewerbungsunterlagen (als separate PDF Datei) beizufügen.

Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.