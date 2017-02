Die e.solutions GmbH, ein Joint Venture von Audi und Elektrobit mit mehr als 580 Mitarbeitern, entwickelt an den Standorten Erlangen, Ingolstadt und Ulm hochkomplexe Infotainment-Geräte für Audi und die anderen Marken des VW Konzerns. In der MMI® Navigation plus des Audi A3 hatte unsere Software erstmals für Begeisterung gesorgt. Weiterentwicklungen des MMI, das Virtual Cockpit oder das Smart Display kamen in den nächsten Jahren in weiteren Baureihen und Marken des VW Konzerns weltweit zum Einsatz.

Wir setzen unseren Expansionskurs der letzten Jahre fort und suchen für unseren Standort in Ulm engagierten Werkstudenten (m/w), der zum Erfolg spannender Projekte im Automotive Infotainment beitragen möchte.

Ihre Aufgaben

- Sie unterstützen das Projektleitungsteam bei komplexen Softwareprojekten

- Projektberichte und -dokumente erstellen und pflegen Sie in MS Office

- Sie analysieren und verifizieren Softwarespezifikationen und unterstützen den Flashsupport

-Software-Fehler-Berichte werden von Ihnen dokumentiert, bearbeitet und nachverfolgt

- Zudem übernehmen Sie kleinere Programmier- und Scripting-Aufgaben wie z.B. Excel Makros

Ihr Profil

- Sie studieren (Technische) Informatik, Information Management Automotive oder eine ähnliche technische Fachrichtung

- Im Programmieren und Scripten mit Java und Python bringen Sie erste Erfahrung mit

- Sie begeistern sich für Softwareentwicklung, Requirement- und Error-Management sowie für Software Testing

- Ihre guten Deutsch- und Englischkenntnisse setzen Sie im Arbeitsalltag sicher ein

Für die besten Infotainmentsysteme der automobilen Welt suchen wir die besten Köpfe der Branche. Mit Biss, Leidenschaft und Begeisterung für Technik. Steigen Sie ein und begleiten Sie uns auf dem Weg Richtung Zukunft.

