Werkstudent (m/w) – Datenanalyse und Programmierung

Ref.Nr. 1865, Standort: Stuttgart

Wir steuern Großprojekte und reorganisieren Geschäftsprozesse in den Branchen Automobil, Energie, Luftfahrt und Telekommunikation. Als Spin-off des Fraunhofer Institutes 1996 gegründet, sind wir heute mehr als 3.100 P3-ler an über 40 Standorten im In- und Ausland.

Seit 1996 bieten wir Beratungs- und Management-Dienstleistungen für die europäische Automobil- und Zuliefererindustrie. Erfahrungsschwerpunkte liegen dabei in der Motorenentwicklung, bei Alternativen Antrieben, Infotainment-Systemen und in der Gesamtfahrzeugentwicklung. Als Organisationsberatung vernetzen wir sehr stark. Unsere Kompetenzschwerpunkte liegen unter anderem in der Qualitätssicherung, Produktion und im After-Sales.

Ihre Aufgaben

- Unterstützung in der Datenanalyse unserer Beratungsprojekte

- Programmierung in R für Beratungsprojekte

- Aufsetzen und Pflege von Datenbanken

- Eigenverantwortliche Bearbeitung von Arbeitspaketen

- Weiter- und Neuentwicklung von Projekten in agilen Teams

- Analyse und Visualisierung von Kundendaten, Erstellung von Reportings

- Recherche- und Analyseaufgaben, Pflege und Auswertung von Daten

- Unterstützung interner Prozesse

Ihre Qualifikationen

- Bachelor-/ Master- oder Diplomstudium der Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik, Physik, des Wirtschaftsingenieurwesens, o.Ä.

- Praktische Erfahrungen in der Automobilindustrie und/oder der Beratung

- Sehr gute Kenntnisse in „R“

- Gute Kenntnisse in HTML, Java Script und SQL

- Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (PowerPoint, Excel, Outlook)

- Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

- Sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

- Ein sicheres Auftreten und unternehmerisches Denken

- Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit

- Start: ab sofort

Das erwartet Sie

- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem qualifizierten und engagierten Team

- Eigenverantwortung von Anfang an

- Ein offenes Arbeitsklima und eine Kultur zum Wohlfühlen

- Mitwirkung an der Entwicklung eines dynamischen, international wachsenden Dienstleistungsunternehmens

Bitte bewerben Sie sich über unser Karriereportal: karriere.p3-group.com.

Frau Marei Assig (Tel. +49 (0)711-252 749 0) steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.