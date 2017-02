Wir suchen für das Joint Venture zwischen Allianz Versicherung AG und Volkswagen Financial Services im Bereich Operation und IT der Volkswagen Autoversicherung (VWAV) einen Werkstudenten (m/w) der uns bei den vielfältigen Aufgaben im Bereich Operations, IT und Regulatorik unterstützt. In dieser Funktion haben Sie die Gelegenheit einen großen Einblick in weite Teile des Versicherungsunternehmens zu erhalten. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Themenverantwortung zu übernehmen, aber auch die Gelegenheit an vielen interessanten Inhalten mitzuarbeiten.

Aufgaben

Mitarbeit im Anforderungsmanagement - Begleitung von IT-Anforderung von der Entstehung bis zur Umsetzung

Unterstützung in der Weiterentwicklung des Kostencontrollings im Anforderungsmanagement

Vorbereitung von Management Präsentationen, Unterlagen, Entscheidungsvorlagen

Unterstützung bei der Pflege und Weiterentwicklung von Standardreports in den Bereichen Betriebssteuerung, IT-Störungen und Anforderungsmanagement

Konzeptionelle Mitarbeit in einem strategischen Projekt zur Serviceverbesserung

Das erwarten wir von Ihnen

Fortgeschrittenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsinformatik

Affinität zur Automobilwirtschaft und Versicherungen

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insb. Excel, PowerPoint und ggf. Access)

Ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und analytische sowie konzeptionelle Fähigkeiten

Fähigkeit zielgerichtet zu kommunizieren und in einem professionellen Umfeld effizient zusammenzuarbeiten

Zusätzliche Informationen

Besetzungstermin: schnellstmöglich

Bewerbungszeitraum: 13.02. - 12.03.2017

Referenz Code AZVE-4597741-2

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.

Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 089.9900-15652.

Allianz Versicherungs-AG

Unterföhring

Für uns zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von sonstigen Merkmalen wie z.B. Geschlecht, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.