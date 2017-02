Als Werkstudent (15-20 Wochenstunden) unterstützen Sie das Büro des Privatkundenvorstands innerhalb der Allianz Versicherungs-AG in seinem operativen Tagesgeschäft und übernehmen diverse Sonderaufgaben. Dabei lernen Sie die Vielfalt unserer Themen und unsere Organisation kennen und beweisen sich in anspruchsvollen Aufgaben.

Aufgaben

- Bearbeitung anspruchsvoller und abwechslungsreicher Aufgaben im Vorstandsbüro des Privatkundenvorstands in der Sparte Sach

- Steile Lernkurve durch Zusammenarbeit mit der Vorstandsassistenz und dem Vorstand in einem dynamischen Arbeitsumfeld

- Mitarbeit in spannenden Sonderprojekten (u.a. Digitalisierung) mit eigenen Verantwortlichkeiten

- Sichtung und Bewertung von Fachinformationen und Aufbereitung von Unterlagen und Präsentationen

Was Sie mitbringen sollten…

- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, konzeptionelles Denkvermögen und Problemlösungskompetenz

- Hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft

- Gutes Leistungsbild in der akademischen Ausbildung (Vordiplom, Bachelor ab dem 5. Semester oder Master)

- Zielgerichtetes und strukturiertes Arbeiten auch unter Zeitdruck

- Sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke

- Sehr gute Englischkenntnisse

- Ein relevantes Praktikum, bei dem Sie bereits Praxiserfahrung sammeln konnten

- Routinierter Umgang mit den MS-Office Anwendungen, insbes. Excel, PowerPoint und Word

Sie sollten in jedem Fall auch dann einen kühlen Kopf bewahren können, wenn es im Vorstandsbüro hoch hergeht. In einem sehr dynamischen und eigenverantwortlichen Arbeitsumfeld sind Sie zu 100% in das Vorstandsteam integriert und bekommen einen umfassenden Einblick in die Abläufe des Tagesgeschäfts einer Versicherung und die Arbeit des Vorstands.

Zusätzliche Informationen

- Besetzungstermin: schnellstmöglich

- Bewerbungszeitraum: 08.02. bis 28.02.2017

- Dauer: 15-20 Stunden die Woche über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten

- Referenz Code AZVE-4584300-2

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe des Referenzcodes und möglichem Eintrittsdatum online über unseren Stellenmarkt auf karriere.allianz.de.

Bei Fragen erreichen Sie unsere Bewerberhotline telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter 089.9900-15652.

Allianz Versicherungs-AG

Unterföhring

Für uns zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von sonstigen Merkmalen wie z.B. Geschlecht, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.