Karrierelevel: Student - Teilzeit, (10-15h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab 01.03.2017, voraussichtlich 10 Monate

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20170384 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An vierzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Für unseren Kunden, ein bekanntes IT-Versicherungsunternehmen, suchen wir einen Werkstudenten (m/w) für die Strategie-Abteilung. Du übernimmst als Assistenz unterstützende Aufgaben für das Team. Neben der eigenverantwortlichen Bearbeitung von administrativen Aufgabenstellungen, zählen ebenso Recherche- und Analysetätigkeiten zu Deinem Aufgabenspektrum. Sofern Du gern im Team arbeitest und ein IT-Unternehmen von dieser Seite kennen lernen möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung.

Was Dich erwartet:

• Betreuung der Geschäftsbereiche und Tochterunternehmen im Zuge administrativer und organisatorischer Aufgabenstellungen

• Durchführung von Recherchen und Analysen für die Strategieentwicklung

• Koordination und Aufbereitung von Meetings

• Erstellung von Präsentationen, Analysen und Reports

• Abstimmung mit dem Ansprechpartner vor Ort

Was Du mitbringen solltest:

• Laufendes Studium im Bereich BWL oder Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Marketing oder Business

• Erfahrung im Bereich Methodik und Strategie sowie Interesse an Strategiethemen

• Sehr gute Kenntnisse in MS Office

• Hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative

• Spaß an der Arbeit im Team

Du hast Interesse mit uns durchzustarten?

Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20170384 via E-Mail oder nutze alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.