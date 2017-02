DEE sucht Verstärkung!

Werkstudent(in) IT Support, CRM & Online Marketing

Teilzeit, 20 Stunden / Woche

An den Standorten München und Böhmenkirch suchen wir ab sofort tatkräftige Unterstützung für unser Team!

Du bist genau der Richtige, denn Du bist...

... technisch interessiert und für Dich ist Cloud Computing kein Fremdwort und El Capitan nicht nur ein Berg.

... gerne unter Leuten und hast Spaß daran, in einem jungen, dynamischen und wachsenden Team zu arbeiten.

... immer bereit für neue Themen und neue Herausforderungen.

Wir sind...

... führender Anbieter individualisierter Corporate Sportswear in Deutschland, Österreich und Schweiz.

... für unsere Kunden immer zur Stelle, egal ob Mitarbeiterausstattung, Firmenlauf, Marathon, Fußballturnier oder Firmenfeier.

... professioneller Full-Service-Dienstleister mit einer konsequenten Cloud Computing-Strategie.

Bewirb Dich jetzt und schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen! Wir freuen uns auf Dich!

Deine Aufgaben:

• Du arbeitest in der IT beim First Level Support, der Wartung der Systeme

(macOS, iOS, Windows) und bei organisatorischen Tätigkeiten mit.

• Du bist verantwortlich für die Dokumentation von Systemen und

Prozessen, sowie die Erstellung von Schulungsunterlagen in deutscher

Sprache.

• Du sorgst für gute Datenqualität und erstellst Reports in unserer CRMDatenbank

(Salesforce).

• Du unterstützt uns im Bereich Online Marketing.

Dein Profil:

• Du suchst im Rahmen Deines Studiums eine Tätigkeit als

Werkstudent(in) und begeisterst Dich für IT- und Online-Themen.

• Du verfügst über ein sicheres Auftreten sowie Kommunikationsstärke

und hast Spaß am Umgang mit Menschen.

• Du arbeitest eigenverantwortlich, fühlst Dich aber auch im Team wohl.

• Du bist sicher im Umgang mit macOS, iOS, Windows und Office.

• Du hast idealerweise bereits erste Erfahrungen im Umgang mit

Datenbanken, System- und Netzwerkadministration oder CRMSystemen

gesammelt.

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

DEE GmbH • +49 7332 959 900 0 • s.strasser@dee.de • Referenz „Werkstudent(in) IT Support, CRM & Online Marketing“ • www.dee.de