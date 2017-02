Moderne Elektrodenmaterialien, welche elektrochemische Eigenschaften besitzen, die deutlich über den Stand der Technik hinausgehen können, weisen meist auch nachteilige Effekte wie starke Volumenausdehnung, hohe irreversible Kapazitäten oder unerwünschte Nebenreaktionen auf, die eine Kommerzialisierung unmöglich machen. Jedoch können diese Effekte in Form von (Nano)Kompositen und Hybridmaterialien stark vermindert werden. In diesem Zusammenhang sind Sie unter Anwendung verschiedenster moderner anorganischer bzw. organischer Syntheseverfahren für die Einstellung präkeramischer Vorstufen und finaler Materialien hinsichtlich ihrer Größenverteilung, Porosität und Nanostruktur zuständig mit dem Ziel, deren Eigenschaften als Batteriematerialien zu optimieren. Der Arbeitsplatz befindet sich in Ulm.