Mit einem Backenzahn hat der Ulmer Kulturmacher Ralf Milde die Aktion „Ulmer Lehrstühle“ im Uni-Jubiläumsjahr gestartet. Jetzt steht der zweite Beitrag zur „Universitätsallee“ am östlichen Münsterplatz vor der Fertigstellung.

Dieses Mal hat sich der Inhaber des Büros kulturconsulting die Biologie vorgenommen. Der Lehrstuhl Biologie, den er am Mittwoch, den 28. Juni (18:00 Uhr), mit Freiwilligen aufbauen wird, erinnert an einen Baum. Acht bunt angemalte, über die Sitzfläche hinausragende Äste symbolisieren dabei die acht biowissenschaftlichen Institute an der Universität Ulm. Mit „Baum des Lebens“ ist der passende Name gefunden, ein Stifter für die Stahl-Holz-Konstruktion wird noch gesucht.



Bei der Einweihung des Lehrstuhls Zahnmedizin haben die vier Klinikchefs des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ein eigens verfasstes Gedicht aufgesagt. Was sich die Biologinnen und Biologen der Universität Ulm am Mittwoch einfallen lassen, ist eine Überraschung. Nach der offiziellen Einweihung darf dann jeder auf dem zweiten Jubiläums-Lehrstuhl der Uni Ulm Platz nehmen.



Terminübersicht

Lehrstuhleinweihung Biologie

Mittwoch, 28. Juni

18:00 Uhr

Östlicher Münsterplatz

ggü. Schuhhaus Werdich, neben dem Lehrstuhl Zahnmedizin



Alle Interessierten sind eingeladen, beim Aufbau zu helfen!