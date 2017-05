Die Universität Ulm trauert um ihren Ehrensenator, Alt-Oberbürgermeister Ernst Ludwig. Wie die Stadt mitteilte, ist er in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24. Mai) im Alter von 90 Jahren gestorben.



Ernst Ludwig, Ulmer Oberbürgermeister von 1984-1992, war einer der Väter der Universität. Als erster Universitätsbeauftragter der Stadt in den 1960-er Jahren und als Mitglied des Arbeitskreises Universität Ulm hat er die Gründungsphase aktiv und entscheidend mitgestaltet. Auch während seiner Zeit als Oberbürgermeister und als Vorsitzender der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) blieb er der Universität eng verbunden. Zudem erwarb der studierte Jurist große Verdienste um den Auf- und Ausbau der Wissenschaftsstadt. Für seinen Einsatz wurde Ernst Ludwig 1977 mit der Ehrensenatorwürde der Universität Ulm ausgezeichnet.



Am Vortag seines 90. Geburtstags hat Ernst Ludwig den 50. Gründungstag der Universität Ulm gefeiert. Noch vor wenigen Wochen teilte der gebürtige Ulmer als Zeitzeuge seine Erinnerungen an die Anfangsjahre der jüngsten Landesuniversität bei der UUG-Mitgliederversammlung.

„Wir trauern sehr um unseren verstorbenen Wegbegleiter und Ehrensenator. Ernst Ludwig war ein Mann, der mit Bedacht, Weitblick und Ausdauer die Gründung und Entwicklung unserer Universität geprägt hat. Für dieses Engagement sind wir ihm zutiefst dankbar“, sagt Universitätspräsident Professor Michael Weber. Gerade im Jubiläumsjahr werde Ernst Ludwig an der Universität Ulm schmerzlich vermisst.



Kurzvita:



Ernst Ludwig (* 25. 2. 1927 in Ulm) war ab 1956 für die Stadt Ulm tätig und zog 1972 als Abgeordneter (CDU) in den Baden-Württembergischen Landtag ein. Sechs Jahre später wurde der Jurist Staatssekretär im Ministerium für Raumordnung, Wirtschaft und Verkehr – bevor er zum Oberbürgermeister der Stadt Ulm gewählt wurde (1984-1992). Neben der Ehrensenatorwürde der Universität Ulm erhielt Ernst Ludwig das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland, die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und die Ehrenbürgerwürde der Stadt Ulm.



Ein Trauergottesdienst findet am Freitag, 2. Juni (12:00 Uhr), im Ulmer Münster statt



Nachruf der Stadt Ulm