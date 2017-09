Einsatzzeitraum: am 09.09.2017, Einsatzzeiten: 16:00 - 02:00 Uhr, Stundenlohn: 17 €/h

Wir benötigen Servicekräfte, die uns im Catering unterstützen. Ihr werdet Essen / Getränke austeilen und weitere Kellnertätigkeiten übernehmen. Erfahrung im Catering oder zum Beispiel als Aushilfe im Restaurant ist erwünscht und du darfst keine künstlichen Fingernägel tragen. Bitte trage schwarze Lederschuhe, eine schwarze Stoffhose und ein langärmeliges, schwarzes Hemd bzw. Bluse.

Wenn du Interesse an dem Job hast oder Fragen, melde dich mit einer Nachricht per E-Mail (Betreff: Servicekraft in Biberach an der Riß) an jennifer.balk@instaff.jobs