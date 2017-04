Das Apple on Campus Team hat uns darüber informiert, dass der Apple on Campus Online Store der Universität Ulm zum 16. Mai 2017 geschlossen wird.

Lehrpersonen oder Studierende der Universität Ulm haben weiterhin Anspruch auf besondere Apple Bildungspreise; wenn Sie im Apple Store Bildung einkaufen, einen Apple Specialist unter 0800 2000 136 anrufen oder einen Apple Store vor Ort besuchen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Preise im AoC für bestimmte Hardware deutlich unter denen des Apple Store Bildung liegen! Wer also an die Anschaffung von Notebooks und Desktop-Rechnern über den AoC-Store denkt, sollte sich spätestens am 15.05.2017 entscheiden. Das kiz lässt den Zugang zum AoC-Store der Uni Ulm bis zu diesem Zeitpunkt aktiv! Wir haben aber keine Einfluss darauf, wie lange Apple dieAoC-Homepage noch zur Verfügung stellt.

English version

The Apple on Campus program is coming to an end

Our institution’s online custom store will be closed on

May 16th, 2017.

But our faculty and students will be still eligible to receive special Apple education pricing from the Apple Store for Education or by calling an Apple specialist at 0800 2000 136 or visiting a local Apple Retail Store.