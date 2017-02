Atkins‘ „Physikalische Chemie“, Alberts‘ „Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie“ und Hallidays „Physik“ – drei Titel aus dem traditionsreichen Verlag Wiley-VCH. Sie gehören in gedruckter Form zu den am meisten nachgefragten und ausgeliehenen Büchern an der Universität Ulm. Diese und sieben weitere wichtige Lehrbücher sind auch in digitalen Versionen erschienen.



Bis zum 15. März stellt der Verlag unserer Einrichtung einen kostenlosen Test dieses Angebots zur Verfügung. Die Titelliste und den Zugang zu den Volltexten finden Sie hier:



Wiley-VCH-Lehrbuchkollektion



Diese Versionen sind ausdrücklich für die Online-Nutzung aufbereitet. Bitte verzichten Sie auf Downloads und Ausdrucke.



Für Fragen und Feedbacks wenden Sie sich an

Jan Haag