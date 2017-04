Bis zu zehn neue „Stiftungs-Lehrstühle“ erhält die Universität als Geburtstagsgeschenk vom Ulmer Kulturmacher Ralf Milde. Am Mittwoch, den 26. April (17:30 Uhr), startet der Inhaber des Büros kulturconsulting seine Aktion „Ulmer Lehrstühle – unichairs go downtown“ am östlichen Münsterplatz.

Inspiriert vom Uni-Jubiläum will Milde Sitzmöbel aufstellen, die Fachbereiche der Ulmer Alma Mater repräsentieren. Sein erster Beitrag zur „Universitäts-Allee“, ein überdimensionierter Backenzahn, ist natürlich der Zahnmedizin zuzuordnen.



Auf das handwerkliche Geschick angehender Zahnärztinnen und -ärzte setzt Ralf Milde beim Aufbau: Mit Studierenden und weiteren freiwilligen Helfern will er am Mittwoch aus Verbundholzplatten den ersten Lehrstuhl zusammenfügen. Anatomisch ungewöhnlich, aber nicht unmöglich: Der Backenzahn steht auf vier „Wurzeln“ – stellvertretend für die vier Kliniken des Ulmer Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Dementsprechend werden die Ärztlichen Direktoren der Zahnklinik den Lehrstuhl einweihen. Die Professoren planen sogar, ein fachspezifisches Gedicht aufzusagen. Zum Lehrstuhl-Aufbau hat sich zudem Universitätspräsident Professor Michael Weber angekündigt.



Den Backenzahn gestiftet hat die bredent group, ein Sendener Anbieter für Zahntechnik und Implantate. Für weitere Stühle, die ebenfalls aus geschnittenen Platten zusammengesetzt werden sollen, sucht Milde noch Unterstützer. Als nächster Streich wird voraussichtlich der Lehrstuhl „Medizin/Psychologie“ in Form eines Gehirns an der Universitäts-Allee aufgestellt.



Termin im Überblick:

„Ulmer Lehrstühle – unichairs go downtown“

Aufstellung des ersten Lehrstuhls

Mittwoch, 26. April

17:30 Uhr

Östlicher Münsterplatz

ggü. Schuhhhaus Werdich



Alle Interessierten sind eingeladen und dürfen gerne beim Aufbau helfen!

