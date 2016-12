Jeden Monat stellen wir im Foyer der Bibliotheks-Zentrale des kiz eine Neuerscheinung vor. Diesmal empfehlen wir die Lektüre von Thea Dorns Roman "Die Unglückseligen".

Live können Sie die Autorin erleben am 29. November 2016 um 19:30 Uhr in der Zentralbibliothek Ulm (Vestgasse).

Johanna Mawet ist Molekularbiologin und forscht an der Unsterblichkeit von Zellen. Ihr Leben gerät ins Wanken, als sie einem merkwürdigen, alterslosen Herrn begegnet, der behauptet, der deutsche Physiker Johann Wilhelm Ritter, geboren 1776, zu sein. Die Welt der Biomedizin und die alte Menschheitsfrage nach dem Sinn von Leben und Tod prallen in diesem modernen Faust-Roman aufeinander. An die Lesung von Thea Dorn schließt sich ein Autorinnengespräch an, dass der Ulmer Medizinethiker Prof. Dr. Heiner Fangerau, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, moderiert.