Die 17. Karrierebörse findet am 17. November 2016 im Forum der Universität Ost statt.

Auch in diesem Jahr bietet das International Office durch das Projekt "Study & Work" ein englischsprachiges Rahmenprogramm an und unterstützt dabei den Arbeitskreis Industriekontakte sowie die Fakultät für Ingenieurswissenschaften und Informatik.



Es erwarten Sie spannende Vorträge zum Themenfeld Berufseinstieg nach dem Studium/Promotion, die sich insbesondere an internationale Studierende und Promovierende richten.



