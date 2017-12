Hohe Studienzufriedenheit, starker Arbeitsmarktbezug und eine besonders internationale Ausrichtung: So könnte man das hervorragende Ergebnis der Universität Ulm beim CHE Ranking 2017/2018 auf den Punkt bringen. Bei den Master-Studiengängen in den Wirtschaftswissenschaften schneidet die Uni Ulm in den Bereichen "Studium und Lehre", "Internationalen Ausrichtung" und "Arbeitsmarkt- und Berufsbezug" überdurchschnittlich gut ab. Mehrfach schafft es die Uni Ulm bei Deutschlands größtem Hochschulranking in die Spitzengruppe.

Bewertet für dieses Ranking wurden an der Universität Ulm die Master-Studiengänge "Wirtschaftswissenschaften" sowie "Nachhaltige Unternehmensführung". Besonders gut schnitten die Ulmer in der Studierendenbefragung ab. Ob bei der Betreuung durch Lehrende, dem Lehrangebot, bei den Prüfungen oder Studiensituation insgesamt: in all diesen Punkten haben die befragten Master-Studentinnen und -studenten ihrer Uni Bestnoten erteilt und ihr damit einen vorderen Listenplatz verschafft. Überdurchschnittlich gut wurde auch das "Soziale Klima zwischen Studierenden und Lehrenden" in Ulm beurteilt. Die bewerteten Ulmer Masterstudiengänge schnitten auch bei den "Abschlüsse in angemessener Zeit" hervorragend ab.

Top-Werte gab es im Bereich "Arbeitsmarkt- und Berufsbezug": Über 34 Prozent aller Masterarbeiten der Uni Ulm entstehen in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Ulm liegt damit weit vor dem Zweitplatzierten, der Uni Würzburg mit 26 Prozent. Bestwerte erreicht die östlichste Uni in Baden-Württemberg zudem beim Anteil von Praktikern in der Lehre: 35 Prozent. Damit rangiert Ulm auf Rang zwei. Und auch, was die "Internationale Ausrichtung" der Master-Studiengänge angeht, schafft es die Uni Ulm in die Spitzengruppe. Was Ausstattung und Forschung angeht, müssen sich die Ulmer allerdings mit einem Platz in der Mittegruppe zufriedengeben. Spielraum nach oben gibt es bei den "Forschungsgeldern pro Wissenschaftler".

"Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Master-Studierenden mit ihrer Studiensituation sehr zufrieden sind. Außerdem haben sie bereits im Verlauf ihrer universitären Ausbildung die Möglichkeit, Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen und dort unternehmenspraktische Fragen kennenzulernen und wissenschaftlich zu bearbeiten. Unsere englischsprachigen und international ausgerichteten Studienangebote bieten zudem beste Grundlagen für erfolgreiche Studienaufenthalte im Ausland. All diese Vorteile schlagen sich auch im Ranking nieder", so Professor Alexander Lindner, Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaf.

Ulm in der Spitzengruppe "Allgemeine Studiensituation"

Das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) gilt als das größte Hochschulranking Deutschlands. Es basiert nicht nur auf umfangreichen Datensammlungen, sondern auch auf der ausführlichen Befragung zahlreicher Studierender. Veröffentlicht werden die Ergebnisse in der aktuellen Ausgabe von ZEIT Campus. Im Mittelpunkt des aktuellen Rankings stehen Masterstudiengänge in den Fächern BWL, Wirtschaftsinformatik, VWL und Wirtschaftswissenschaften.

Bei den Masterstudiengängen in "Wirtschaftswissenschaften" an Universitäten (also ohne BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik) wurden im aktuellen Ranking die Unis in Bochum, Frankfurt am Main, Mainz, Paderborn und Ulm sowie die private Zeppelin Universität in Friedrichshafen von den Studierenden als besonders gut bewertet und erreichen die Spitzengruppe in der Kategorie "Allgemeine Studiensituation". (Quelle: u.a. CHE-Pressemitteilung vom 4.12.17)

