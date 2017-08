univativ GmbH & Co. KG

Karrierelevel: Absolvent, Vollzeit (40h/Woche)

Beginn und Dauer: Ab sofort, mind. 6 Monate mit Verlängerungsoption

Arbeitsort: Stuttgart

Projekt-ID: 20172308 (bei Kontakt bitte immer angeben)

univativ ist ein Dienstleistungsunternehmen für Projekt- und Prozessunterstützung in den Bereichen IT-Services & Development, Business-Research & Assistance sowie Engineering-Support. An fünfzehn Standorten in Deutschland und der Schweiz arbeiten wir hauptsächlich für Konzerngesellschaften und mittelständische Unternehmen der Branchen Finanzen, Pharma, Automotive, Logistik und Beratung.

Sie haben Ihr Studium abgeschlossen und bringen idealerweise erste Berufserfahrung mit? Sie sind ein offener, kommunikativer Mensch und möchten Ihre Erfahrung in einem spannenden Projektumfeld erweitern? Dann sind Sie hier genau richtig! Für unseren Kunden, ein Unternehmen aus dem Bankenumfeld, suchen wir einen Mitarbeiter (m/w) für den Bereich Konzepterstellung.

Was Sie erwartet:

• Aufsetzen von Konzepten und Dokumenten

• Auftragsbearbeitung und Sammlung von Informationen

• Kommunikation mit verschiedenen Fachbereichen zur Gewinnung neuer Informationen

• Integration gesammelter Informationen in die Konzepte

• Erstellung von Notfallhandbüchern

Was Sie mitbringen sollten:

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbar

• Erfahrung in der Erstellung von Konzepten

• Idealerweise erste Erfahrung im Bankenumfeld

• Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

• Kommunikationstalent und schnelle Auffassungsgabe

Was wir Ihnen bieten:

• Interessante Herausforderungen und den Gestaltungsspielraum, diese exzellent umsetzen zu können

• Zusammenarbeit mit einem sehr guten, hoch qualifizierten Team

• Eine vertrauensvolle Unternehmenskultur, die sich durch ein offenes und konstruktives Miteinander auszeichnet

• Ein attraktives Gehalt und spannende Projekte, die darauf warten umgesetzt zu werden

Wir haben Sie überzeugt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 20172308 via E-Mail oder nutzen alternativ das Online-Bewerbungsformular auf unserer Homepage.

Noch Fragen?

univativ Stuttgart

Elena Schieker

0711 / 722 07 48 16

bewerbung_stuttgart@univativ.de

www.univativ.com