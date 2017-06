Die Digitalisierung und Vernetzung von Wertschöpfungsprozessen im Kontext von Industrie 4.0 führt in den Unternehmen zu einer wahren Datenflut. Darunter verbergen sich kostbare Datenschätze mit großem Potenzial für die Unternehmen. Wie diese identifiziert, analysiert und in der Praxis zur Verbesserung von Managemententscheidungen eingesetzt werden können, damit befasst sich ein Symposium des Arbeitskreises "Industrie 4.0 - Betriebswirtschaftliche Fragestellungen im Fokus" (AK 4.0) der Universität Ulm. Die Veranstaltung findet unter dem Titel "Datenschätze im Unternehmen heben" am 28. Juni 2017 (12:00 Uhr) im Haus der Wirtschaft der IHK Ulm statt. Veranstalter sind das International Performance Research Institute (IPRI) und die Universität Ulm.

"Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen dabei Fragen aus dem Bereich Business Analytics. Wie können diese Datenschätze für die Optimierung von unternehmerischen Entscheidungen genutzt werden, insbesondere was die Planung, Steuerung und Kontrolle in Managementprozessen angeht?", so Professor Mischa Seiter. Der Professor für Wertschöpfungs- und Netzwerkmanagement an der Universität Ulm leitet das IPRI und den AK 4.0. Bei der Veranstaltung berichten hochkarätige Referenten aus der Wirtschaft über ihre Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis. Aber auch wissenschaftliche Ansätze zum Thema werden vorgestellt. Bei einer "Roadshow" präsentieren sich außerdem Firmen, die speziell zugeschnittene Lösungen für die datenbasierte Prozessoptimierung im Unternehmen anbieten. Zu den Referenten aus der Wirtschaft gehören Unternehmensvertreter der Carl Zeiss AG, der KUKA Roboter GmbH, der WAFIOS AG, der Brand KG, der Kieback&Peter GmbH & Co. KG sowie der pmOne Analytics GmbH. Die Themen reichen dabei von der Gebäudeautomation, der Kundenpflege und Energieoptimierung bis hin zur Reorganisation industrieller Produktionsprozesse.

Das Symposium wird in Zusammenarbeit mit der IHK Ulm und dem Internationalen Controller Verein (ICV) veranstaltet und als Angebot des Arbeitskreises "Industrie 4.0" durchgeführt. Rund 20 Partnerunternehmen sowie Wissenschaftler des IPRI und der Uni Ulm befassen sich in diesem Forum mit den betriebswirtschaftlichen Fragestellungen rund um die Digitalisierung und Vernetzung von Unternehmensprozessen. Weitere Informationen zum Symposium finden Interessierte unter www.ak40.ipri-institute.com. Anmeldungen nimmt Marc Rusch entgegen (E-mail: mrusch(at)ipri-institute.com; Tel. 0711 / 620 3268 8011). Die Veranstaltung ist kostenpflichtig.

Weitere Programm-Informationen zum Download finden Sie hier!

Text und Medienkontakt: Andrea Weber-Tuckermann