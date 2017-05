0,5 Kilometer Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen: Am Sonntag fällt der Startschuss zur Deutschen Hochschulmeisterschaft (DHM) im Triathlon über die Sprint-Distanz.

Der Wettbewerb wird im Zuge des Ulmer Einstein Triathlons ausgetragen. Insgesamt wollen 127 studentische Athletinnen und Athleten von 42 Universitäten und Fachhochschulen um den Sieg in der Einzel- und Mannschaftswertung kämpfen. Darunter sind 17 Sportlerinnen und Sportler der Universität Ulm.



Die Hochschul-Athleten starten in der ersten Welle des Hagmann-Fun-Triathlons um 13:45 Uhr mit dem Schwimmwettbewerb. Anschließend geht es auf die Rad- und Laufstrecke.

Ab etwa 16:00 Uhr werden die Erstplatzierten der Einzel- und der Mannschaftswertung (jeweils Damen und Herren) im Stadium mit den adh-Siegernadeln in Gold, Silber und Bronze geehrt.



Der Hochschulsport der Uni Ulm organisiert die Deutsche Hochschulmeisterschaft in Kooperation mit der SUN Sportmanagement GmbH und dem 5. Ulmer Einstein Triathlon. Ausrichter ist der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh).

Text/Medienkontakt: Annika Bingmann