Um 13:30 geht die Campuswelle wieder live auf Sendung. Heute haben wir einen Studiogast bei uns. Iwa vom Promoting-Referat der StuVe erklärt uns alles rund um die Wahlen nächste Woche. Also seid gespannt! :-)

Das Wetter ist derzeit leider noch nicht wirklich sommerlich. Doch kein Problem, wir haben da einen super Tipp für euch um das schlechte Wetter mal ein paar Stunden zu vergessen. Wir haben Daniel Grünauer und seinen Kollegen Benjamin Künzel vom Theater Ulm getroffen und sie haben uns einige tolle Stücke für Studenten vorgestellt. Außerdem gibt’s noch einige andere Informationen rund um das Theater.

Übrigens, habt ihr auch schon von diesen Wahlen am 07. und 08. Juni gehört, aber habt keine Ahnung, was oder wen man da wählen kann? Damit ihr nicht überfordert an der Wahlurne steht oder noch schlimmer gar nicht erst hingeht, haben wir für euch heute Iwa vom Promoting-Referat der StuVe live im Studio, die alle wichtigen Fragen rund um die Wahl beantwortet. Zudem gibt es einen Beitrag zur musischen Werkstatt und natürlich wieder eine Folge „Liebeszeit mit Liebezeit“. Zum Abschluss gibt es dann wie immer das Zitat der Woche.

Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Campuswelle seit letztem Semester 24/7 Musik sendet? Ein Grund mehr einzuschalten. Wir freuen uns auf euch!

