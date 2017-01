Auch diese Woche bleibt der Fokus auf Amerika. Euch interessiert wie es sich an einer amerikanischen Universität studiert? Dann hört euch das Interview mit unserer Auslandskorrespondentin Fabienne an, die derzeit in Long Beach, Kalifornien unterwegs ist und von ihren Erlebnissen berichtet.

Allen Trump-Anhängern unter euch geben wir in unseren Top 5 fünf gute Gründe eine Mauer zu bauen und zudem berichten wir auch vom Super Bowl, der allen Sportenthusiasten mal wieder eine willkommene Erscheinung sein dürfte, also kühlt das Bier, heizt den Grill und schaltet auch diesen Montag wieder ein.

