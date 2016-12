Bei eurem Fahrrad funktionieren die Bremsen nichtmehr? Euer Staubsauger springt nicht an? Dazu kommt, dass ihr als Student natürlich keine Kohle habt um diese Dinge neu zu kaufen. Vielleicht ist es euch auch einfach zu schade um es einfach wegzuwerfen. Dann versuchts doch mal im Reparaturcafe! Was es damit auf sich hat und wo ihr es finden könnt, erzählen wir euch in der Sendung am Montag, also schaltet ein!

Außerdem zeigen wir euch im Rezept der Woche wie ihr Kinderpunsch selber machen könnt, stellen im Kinotipp den Film "Office Christmas Party" vor und gehen bei "Achtung Frage" der Verschwendung auf den Grund.

Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Campuswelle 24/7 Musik sendet? Ein Grund mehr einzuschalten. Wir freuen uns auf euch!

Wenn ihr auch gerne einmal einen Beitrag produzieren möchtet, eure Band vorstellen wollt oder sonst gute Ideen habt, könnt ihr uns gerne auf Facebook schreiben oder das Kontaktformular auf unserer Website benutzen.

Viel Spaß wünscht euch das Campuswelle-Team J