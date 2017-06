Das Marketing-Team der Uni Ulm sucht dringend studentische Aushilfen zur Unterstützung der Langen Nacht der Wissenschaft am 21.07.17

Am 21.07. findet die Lange Nacht der Wissenschaft an der Uni Ulm statt.

Hierfür suchen wir noch tatkräftige Unterstützung in folgenden Bereichen:

‐ Aufbau Mittwoch 19.7., Donnerstag 20.7., Freitag 21.7. je ca. 5‐8 Std.

‐ Abbau Freitag Nacht / Samstag 22.7., je ca. 5 Std.

‐ Während der Veranstaltung am 21.7. zwischen 16:00 und 0:00 Uhr als Infopersonal und Springer, ca. 8 Std.

In der Langen Nacht der Wissenschaft wird von allen Fakultäten und vielen Einrichtungen ein vielseitiges Programm für die Öffentlichkeit an der Uni Ost, in der Helmholtzstraße und im Botanischen Garten angeboten.

Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:

‐ Zuverlässigkeit

‐ Hands‐on Mentalität: keine Angst vorm „anpacken“

‐ Für das Infopersonal: Deutsch als Muttersprache & herausragende Kenntnisse der Uni Ost

Wir bieten:

‐ Entlohnung nach TV‐L 2

Bitte lassen Sie uns Ihren Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben mit der Nennung Ihrer möglichen Verfügbarkeit sowie der maximalen Stundenzahl bis zum 4.7.2017 an 50jahre@uniulm.de zukommen.