Anlässlich unseres kiz-internen Neujahrsempfangs am Freitag, den 20. Januar 2017 gelten die folgenden Öffnungszeiten unserer Service-Points:



Bibliotheks-Services | Bibliotheks-Zentrale:

Information 9:00 - 11:00 Uhr; 13:00 - 17:00 Uhr

Ausleihe 8:00 - 22:30 Uhr

Helmholtzstr. 8:00 - 10:30; 13:30 - 18:00 Uhr



IT- & Medien-Services | Service-Points kiz

Auftragsannahme Medien (Uni Ost) 8:00 - 10:45 Uhr

Druck (Uni West) 8:00 - 11:00 Uhr



Bitte beachten Sie:

An diesem Tag werden keine Druck- und Bindeaufträge von Abschlussarbeiten bearbeitet. Die Auslieferung von Bindearbeiten erfolgt erst wieder am Montag, den 23.01.2017 ab 15 Uhr am Service-Point Ausleihe.



Die Automatencafeteria im Foyer der Bibliotheks-Zentrale (Cafe Lounge) ist am Freitag, den 20. Januar von 10:00 Uhr bis ca. 16 Uhr nicht zugänglich.



Der Helpdesk ist von 8 - 18 Uhr erreichbar.