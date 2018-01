Nach Ende des Jubiläumsjahres 2017 feiert die Universität Ulm weiter: Beim Dies academicus am Freitag, 2. Februar (10:00 Uhr, Hörsaal Medizinische Klinik), werden insgesamt acht Auszeichnungen verliehen.

Darunter sind drei Kooperationspreise Wissenschaft-Wirtschaft – unter anderem für die Erforschung des Puzzelns als Gehirntraining, Entspannungstechnik und Demenzscreening. Außerdem werden die Organisatoren das studentischen „Festival contre le racisme“ ebenso geehrt wie beispielsweise eine gebürtige Palästinenserin, die ihre wissenschaftliche Arbeit hervorragend mit den Familienpflichten vereinbart. Auch in diesem Jahr erhält eine Nachwuchswissenschaftlerin den mit 8000 Euro dotierten Franziska-Kolb-Preis zur Förderung der Leukämieforschung, und besonders engagierte Professorinnen werden mit dem Lehrpreis der Universität ausgezeichnet.

Universitätspräsident Professor Michael Weber berichtet beim Dies academicus über die Entwicklung der Ulmer Alma Mater in den vergangen Monaten und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2018, das unter anderem durch die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder geprägt sein wird.



Weiterhin stehen zwei Antrittsvorlesungen auf dem Programm. Professor Reiner Siebert, Direktor des Instituts für Humangenetik, stellt das breite Spektrum seiner wissenschaftlichen und klinischen Arbeit vor. Der Mediziner spricht über die Rolle genetischer und epigenetischer Veränderungen bei der Entstehung von Krankheiten. Zudem gibt Siebert Einblicke in die klinisch-genetische Praxis und über die Bedeutung humangenetischer Befunde in der personalisierten Medizin.In den Anwendungsbereichen „Mensch und Technik“ sowie „Mensch und Gesundheit“ forscht Professorin Cornelia Herbert über emotionale und motivationale Determinanten menschlichen Verhaltens und Erlebens. In ihrer Antrittsvorlesung umreißt die Leiterin der Abteilung für Angewandte Emotions- und Motivationspsychologie ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte – von der Wahrnehmung und Regulation von Emotionen durch Sprache bis zur Auswirkung sportlicher Aktivitäten auf die physische und psychische Gesundheit Studierender.



Medienvertreter/innen und alle Interessierten sind herzlich eingeladen



Termin im Überblick:

Dies academicus

Freitag, 2. Februar

10:00 Uhr

Hörsaal Medizinische Klinik

Oberer Eselsberg

Albert Einstein Allee 23

89081 Ulm

Der Eintritt ist selbstverständlich frei

Programm