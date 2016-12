2017 jährt sich die Gründung der Universität Ulm zum 50. Mal. Den Auftakt des umfangreichen Jubiläums-Programms bilden Festakt und Jubiläumsball am Freitag, 24. Februar. Zum Festakt ab 14:00 Uhr im Congress Centrum Ulm haben sich hochkarätige Gratulanten angesagt, darunter Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch. Die Festrede hält Professor Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).

Zu späterer Stunde wird am gleichen Ort in den Gründungstag der Universität Ulm hineingefeiert (Einlass ab 18:30 Uhr, Balleröffnung: 21:00 Uhr). Der Ball startet mit einem Sektempfang. Neben einem Buffet und natürlich tanzbarer Musik der Tom Lehner Band werden den Gästen Showeinlagen geboten. Karten können noch bis zum 10. Februar – oder so lange der Vorrat reicht – für 80 Euro bestellt werden. Studierende zahlen die Hälfte. Im Kartenpreis inbegriffen sind der Sektempfang und das Buffet.

Um Abendgarderobe wird gebeten. Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter:

