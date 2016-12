Am Mittwoch, den 14. Dezember 2016 findet um 16:30 Uhr in O25/H1 eine Informationsveranstaltung für Studierende statt im Nachgang zum Go-Live des neuen Campusmanagementsystems in der Studierendenverwaltung inkl. der studentischen Self-Services. An diesem Termin steht das Projektmanagementteam für alle Anfragen, Verbesserungsvorschläge und weitere Anliegen der Studierenden zur Verfügung.