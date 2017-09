Was erwartet dich?

Du liebst Design und User-Interfaces? Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und möchtest uns dabei helfen, unsere User Experience auf ein neues Level zu heben? Du findest es spannend eine App zu gestalten, die ein Marktpotenzial von vielen Millionen Nutzern hat? Dann suchen wir genau dich!

Identifiziere die Bedürfnisse unserer Nutzer zum Beispiel in Usability Tests und erschaffe mit uns ein virales Produkt mit herausstechender User Experience.

Arbeite in direkter Zusammenarbeit mit dem Gründerteam an unserer Website und an unseren mobilen Apps und bringe deine eigenen Ideen ein.

Entwickle zusammen mit unserem Programmierer-Team User Interfaces, die jedermann versteht und die die Menschen begeistern.

Wir lösen ein bekanntes Problem: Man war zum Beispiel zusammen essen, der andere hatte kein Bargeld dabei, man zahlt zusammen. Niemand möchte die Freundschaft unnötig belasten, indem man ständig nach dem geschuldeten Geld fragt. Mit uns gehören diese Momente der Vergangenheit an, denn die innovative und charmante Lösung bietet eine sichere Möglichkeit, solche Beträge zwischen Freunden zu versenden. Unsere Web-App wurde Anfang Februar gelauncht und mehrere tausend Nutzer sind bereits begeistert von der Lösung. Um den Prozess noch einfacher zu machen, entwickeln wir eine mobile App für Android und iOS. Genau dafür suchen wir dich!

Unser kleines Entwickler-Team besteht aktuell aus zwei Backend- und Frontend-Entwicklern.

Was solltest du mitbringen?

- Mehrjährige Erfahrung in UX- und Webdesign

- Sicherer Umgang mit einschlägigen Design-Progammen (z.B. Adobe Suite, Sketch, ...)

- Gute Marktübersicht, Kenntnis von 'Best Practises'

- Erfahrung in der Durchführung von Usability Tests und anderen Techniken zur Identifikation von Nutzerbedürfnissen

- Optimalerweise Erfahrung im Design von iOS- und Android-Apps

- Eigeninitiative, eine hohe Auffassungsgabe sowie eine Hands-On-Mentalität

Was bieten wir dir?

- Zusammenarbeit mit einem Team, das gute User Experience für extrem wichtig hält und die eigene Meinung ständig in Frage stellt

- Innovatives Unternehmensumfeld für die Umsetzung eigener Ideen

- Die Möglichkeit, technologische Entscheidungen zu treffen und umzusetzen

- Persönliche Weiterentwicklung durch Mentoring, Schulungen und Konferenzbesuche

Deine Goodies

- Option auf Unternehmensanteile als Gehaltsbestandteil

- Flache Hierarchien und starker Zusammenhalt innerhalb des Teams

- Eines der schönsten Büros im Herzen Frankfurts mit Skyline-Blick und Dachterrasse

- Gemeinsame After-Work-Events und Nähe zur Berger Straße mit vielen Restaurants und Bars

Mehr Infos und bewerben unter: www.campusjaeger.de/jobs/mobiles-bezahlen-ux-designer-in-frankfurt-am-main1